“El proceso ultrainflacionario que estamos viviendo es producto del endeudamiento criminal del macrismo”, aseveró la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un discurso pronunciado este último lunes en el plenario de la CTA en Avellaneda.

Sobre la crisis económica, la inflación y el problema con los dólares, la ex presidenta explicó: “En el ranking de países evasores Argentina ocupa el tercer puesto. En nuestro país, la recaudación representa el 28 por ciento del PBI cuando debería representar el 45 por ciento. Junto a este podio de países evasores tenemos otro podio: en los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad“:

Y agregó: “No nos faltan dólares, están afuera. Ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden“.

En esta línea, desestimó que el déficit fiscal sea una de las causas a tener en cuenta para explicar la crisis económica que atraviesa el país: “Hay un festival de importaciones y el gobierno debe pensar cómo articular mejor el Banco Central, el Ministerio de Producción y la AFIP. (…) Los jueces y los fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones. Entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales a través de amparos”.

Y respecto a la coalición gobernante que ella misma integra, sentenció: “La unidad del ‘Frente de Todos’ nunca estuvo ni estará en discusión. Hay que tener funcionarios que funcionen y que se sienten a discutir, no a agachar la cabeza. Tengo expectativas de que esto se puede enderezar, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el criterio”.

Asimismo, habló sobre las últimas marchas de los movimientos sociales pidiendo más planes: “Los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los 90, no del peronismo. Cuando asumió Néstor había 2.200.000 mil planes, cuando nos fuimos quedaban 220.000. Hoy tenemos un 7% de desocupación, pero a diferencia de 2015 tenemos 1.300.000 mil planes”.

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”, prosiguió y, en la misma línea, pidió que se debe “transparentar frente a la opinión pública todo esto”. Y como si eso no alcanzara para que los debates dentro del “Frente de Todos” se encrisparan aún más, cerró con la frase: “A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja“.

