La polémica entre los movimientos sociales y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estalló en las últimas horas y todo indica que se abre un nuevo frente de disputa dentro del “Frente de Todos”.

La ex mandataria señaló, por un lado, que “el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas” y, en la misma línea, pidió que se debe “transparentar frente a la opinión pública todo esto”. Además, cerró con la frase: “A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja“.

Juan Grabois, referente del MTE y el Frente Patria Grande fue uno de los primeros en hacerse eco de sus dichos: “La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte“.

“Garcas hay en todos lados. Hoy habia un par ¿no? Unidad y debate. Me va“, remató a través de su cuenta de Twitter el dirigente social en referencia al plenario de la CTA que se desarrolló en Avellaneda.

Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y coordinador de Somos-Barrios de Pie, por su parte señaló: “Me parece que le erró al enfoque. Su mirada tiene poca valoración hacia el esfuerzo de las organizaciones. Se pasó de rosca“.

Comentarios

comentarios