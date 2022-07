“Una semana no es poco tiempo. El pueblo no tiene más tiempo, y mucho menos para escuchar a la nueva ministra decir que está todo bien con el FMI. Georgieva dijo que hay que tomar acciones dolorosas. Nuestra ministra tiene que salir a decir: ‘Yo no voy a hacer sufrir a mi pueblo’. La ministra no puede decir: ‘Está todo bien'”, aseveró Juan Grabois en diálogo con C5N.

“No entienden el nivel de crisis social que existe en la Argentina, porque el pueblo se la viene bancando, pero eso no va a durar mucho”, señaló luego.

Y advirtió el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande: “Este nivel de equilibrio, donde siempre pierden los mismos, no va a durar mucho“.

“No te quepa la menor duda de que va a haber quilombo“, respondió el dirigente social ante la consulta de un periodista. “El problema no es lo que dijo la ministra, es lo que no dijo. ¿No hay anuncios para los sectores populares? ¿Cuánto tiempo podemos decirle al pueblo: ‘Aguanta que ya viene’? Esto así no se aguanta“, avisó.

Comentarios

comentarios