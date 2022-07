Los movimientos sociales vuelven a protagonizar una jornada de protestas en la Ciudad de Buenos Aires: la manifestación de la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo coincidió este jueves con una convocatoria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a las puertas del Congreso de la Nación.

Desde la Unidad Piquetera anunciaron un paro y plan nacional de lucha por el salario con amenaza de acampe incluida: reclaman el aumento del sueldo mínimo y un bono de $20.000 para jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales; la “universalización” de programas como el Potenciar Trabajo y una “audiencia urgente” con Silvina Batakis, flamante titular del Ministerio de Economía de la Nación.

“Cambian de ministros pero no el plan de ajuste. El gobierno nacional va a una tregua interna para convalidar a Batakis, que no hizo otra cosa que ratificar el camino del Fondo y profundizarlo. Medidas al mejor corte neoliberal, que bien podrían aplaudir Milei y Cavallo. Por eso, en el marco de la emergencia alimentaria las organizaciones piqueteras no vamos a abandonar la lucha, porque nos quieren sacar de las calles pero no de la pobreza”, señalaron al respecto desde el MST-Teresa Vive.

Por otra parte, en la misma jornada desde la UTEP reclaman por la “Ley Integral de Tierra Techo y Trabajo” y el Salario Básico Universal luego de participar ayer de la asamblea que organizó Juan Grabois en la terminal ferroviaria de Constitución y donde se resolvió llamar a movilizar y cortar rutas el próximo miércoles 20 de julio en todo el país.

“Salario Básico Universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales; aumento general de salario para empleados públicos y privados; aumento para jubilados de la mínima; y aguinaldo para cooperativistas del potenciar trabajo. Además de la reducción de la jornada de trabajo por pedido de trabajadores asalariados formales”, son el pliego de reclamos que se votó en esta oportunidad.

De la asamblea participaron “Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Esteban Gringo Castro (secretario general de UTEP y referente del Movimiento Evita), Raúl Godoy (PTS- empresas recuperadas), Juan Marino (Partido Piquetero), Eduardo Montes (FETRAES), Mónica Pérez (Los Pibes), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Dina Sánchez (secretaria adjunta UTEP), Norma Morales (secretaria adjunta UTEP), Nacho Levy (La Poderosa), Juan Grabois (MTE-UTEP), y representantes del FOL, Proyecto 7, Red Humanista por la Renta Básica, FUBA, Frente Social Migrante, Frente Barrial 19 de diciembre y Vendedores Ambulantes de Once”.

