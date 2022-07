Diversas organizaciones sociales salieron este miércoles a la calle para llevar adelante una jornada nacional de protestas contra el gobierno nacional: desde aquellas referenciadas con el Frente de Todos como y nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Popular Darío Santillán, la CTA Autónoma que comanda Hugo Yasky; hasta algunas abiertamente críticas de la administración de Alberto Fernández como el Polo Obrero.

“Es una asamblea de delegados y compañeras que dirigen comedores populares para seguir insistiendo con el reclamo, y darle la bienvenida a una cantidad de organizaciones que hoy están debutando en la lucha contra el gobierno y el ajuste”, señaló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero (PO), ante los medios.

“Coincidimos con algunos reclamos de los compañeros del MTE, de Juan Grabois, y de otras organizaciones como la Darío Santillán, entre ellas el aumento a los jubilados y de salarios“, explicó luego.

En el discurso más duro y resonante de la jornada, Juan Grabois, referente del MTE, habló desde un escenario montado debajo del Puente Pueyrredón: “Los que me siguen saben que en el momento de mayor persecución de Cristina Kirchner, yo estuve ahí. Pero ahora no me importa Cristina. El problema de los grandes políticos no es nuestro problema. El principal problema es la miseria que hay en este país. Y los dirigentes políticos son los hoy se tienen que preocupar por las cifras bochornosas de pobreza e indigencia que tiene la Argentina“.

“Nuestro eje y principal obligación como movimientos populares es pelear por recuperar el poder adquisitivo de millones de trabajadores de la economía popular, por eso planteamos que hoy la prioridad es exigir el Salario Básico Universal (SBU). No sirven esas reuniones con sonrisas, sandwichitos, masitas, si no resuelven los problemas de la gente“, prosiguió.

Y remató con dureza: “Esto así no va. Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas ¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina“.

📸 Juan Grabois, en el acto principal desarrollado debajo del Puente Pueyrredón

