La llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda todavía hace ruido, especialmente entre los que están más preocupados por los aumentos de tarifas: en los últimos días, la sociedad se enteró que la decisión de que los 4 millones de hogares que no se anotaron en el registro no recibirán subsidio a la luz y el gas y que, además, dentro de los que sí se inscribieron habrá topes de subsidio por consumo.

De esta forma, a los 9 millones de hogares que se anotaron en el registro solo se les subsidiará una parte del consumo y sobre el excedente también se aplicará la tarifa plena.

El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, cuestionó el proceso de segmentación y las medidas que está llevando adelante el gobierno nacional: “Cuando salió la segmentación se dijo que iba a terminar en un tarifazo. Massa está buscando, otra vez a través de las tarifas, volver a llenar de plata el Banco Central. Pero me da la sesión de que están estafando al pueblo. Primero, por un tema de segmentación. Hay empresas que durante 4 años tuvieron un 3 mil 400 por ciento de aumento. Esto no va a las distribuidoras, va a las generadores: va a Midlin, a Lewis, a Caputo“, aseveró en diálogo con AM750.

“Estas empresas durante 30 años no invirtieron un solo peso. No renovaron las máquinas. Las distribuidoras dicen que no pueden invertir porque no tiene plata. Y nosotros seguimos subsidiando para que evadan el dinero. No hay costos”, subrayó.

“El tope de 400 Kwh es un consumo bajo. En mi caso no hay gastos. Las luces se utilizan solamente cuando hay alguien. Hay una computadora. Y este bimestre consumí 517 Kwh. El promedio que tenemos está en los 700 Kwh. Los números no les cerraban. Viene Massa y dice que van a sostener la segmentación y agrega a eso que toda familia que supera los 400 Kwh pierde el subsidio. ¿Para qué hicieron llenar planillas? Esto es un tarifazo tremendo. Eso sigue en gas y en agua. Cuando lleguen las tarifas, la pregunta es cómo van a bajar la inflación“, remató.

Comentarios

comentarios