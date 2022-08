El gobierno nacional anunció este martes el nuevo esquema de quita gradual de subsidios que tendrán las tarifas de los servicios de energía eléctrica, gas y agua en los próximos meses. Las noticias no son buenas para la mayor parte de la población que, a la crisis económica y a la pérdida de poder adquisitivo, le sumará ahora un nuevo “tarifazo”.

En esta línea salieron a responderle a las autoridades los titulares de las principales organizaciones de consumidores: “En la audiencia pública que tuvo lugar a mediados de mayo se discutió una quita total de subsidios para aquellas personas con un ingreso superior a los 350 mil pesos. Eso impactaría sobre el 10% de la población, decían. Ahora no es ingreso individual sino familiar, es decir que afecta directamente a los sectores medios. Tanto ese cambio como los nuevos topes no fueron analizados en la audiencia pública. En agua, ni siquiera se habló de segmentación“, señaló Claudio Boada.

“Con el formulario de segmentación pasamos a que los 350 mil pesos son por grupo familiar, no por individuo, con lo cual entraría alrededor del 30% de la población. El gran problema acá es que se analizan ingresos pero no gastos, o sea que no es un verdadero estudio socioeconómico. Si sos inquilino, si tenés una enfermedad crónica, si tenés varios hijos en edad escolar, no se tiene en cuenta”, prosiguió el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores.

“Por otro lado, las entidades de consumidores pedimos que el registro tenga un carácter dinámico, pero hasta ahora eso no parece ser así. Tanto para los usuarios que todavía no se anotaron, como para las personas que se quedan sin trabajo, se mudan o lo que sea”, remató.

“Ni gas ni luz ni agua están autorizados para tener nuevos aumentos porque no se realizaron las audiencias públicas. Los precios mayoristas, si bien son precios libres, cuando se trasladan a las boletas modifican la relación de consumo en el servicio público y por lo tanto se deben evaluar en audiencia pública. Hay varios fallos de jurisprudencia en ese sentido“, agregó por su parte Osvaldo Bassano, de Adduc.

Por último, Pedro Bussetti, de Deuco, remató: “Hay 5 millones de usuarios que todavía no se inscribieron en el registro. Es muy riesgoso quitar el subsidio directamente en estos casos, porque hay muchos motivos para no haber presentado la declaración jurada, como por ejemplo no manejar la tecnología o estar lejos de los centros urbanos”.

Fuente: Página 12

