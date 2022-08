La ex presidenta y actual vicepresidenta respondiço este miércoles el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos que realizó ayer el fiscal Diego Luciani en el marco de la “Causa Vialidad”, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara el pedido para volver a declarar en indagatoria.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, señaló este martes por la tarde/noche Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”, agregó.

📸 Esta mañana, ante cientos de militantes que le expresaban su apoyo, salió de su casa en Recoleta rumbo al Congreso de la Nación donde se pronunciará sobre la solicitud de condena

Desde su despacho en el Senado, la vicepresidenta realizó una defensa política y jurídica que duró aproximadamente una hora y media: allí, entre otras cosas, acusó a los representantes del Ministerio Publico de seguir “un guión” y “una ficción“.

“Me hubiera gustado poder hablar frente al Tribunal“, afirmó Cristina Fernández de Kirchner antes de remarcar que, para ella, incluso “ya está escrita la sentencia“.

En esta línea, recordó que tras la asunción de Mauricio Macri “comenzó una feroz campaña política y mediática” en su contra y que “el juez Ercolini, que en 2011 se había declarado incompetente y remitido todas las denuncias a Santa Cruz, ahora se declaraba competente, pero con la novedad de que incluían la asociación ilícita”.

“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal“, subrayó.

Al mismo tiempo, cuestionó al dirigente de Juntos por el Cambio y representante en el Parlasur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien “se encuentra hace más de 600 días prófugo“: “Nosotros nos presentamos en la Justicia, Ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen huyen”.

“La Argentina es un lugar muy particular, acá mueren todas las teorías. El lawfare tiene un escalón superior. El lawfare en Ecuador, Bolivia, Brasil, es para desplazar, estigmatizara los gobiernos populares. Acá van un paso más allá: protegen a los que verdaderamente roban en el país. Este partido judicial no solo nos estigmatiza a nosotros, sino que los va a proteger a ellos, los están protegiendo. No sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del FMI pero no pasa nada. Es más, se comprueba que Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan. Lo sobreseyó el arquero del Liverpool, del mismo equipo en Los Abrojos. El fiscal pide 12 años porque son los del mejor gobierno de Argentina en las últimas décadas“, prosiguió.

Y remató: “¿Saben quién iba a Olivos? Magnetto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor y cuando estaba por terminar la gestión le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante, junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para ver si hubo acuerdo entre Magneto y Néstor. Todo es así en Argentina. Es necesario que todos los que creen posible cambiar algo en este país reflexionemos sobre lo que está pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo“.

