Como si fuera poco para la realidad política que atraviesa la Argentina, en las últimas horas Alberto Fernández habló sobre la “Causa Vialidad”, el fiscal Diego Luciani y el futuro de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando apareció en el medio una mención al fallecido fiscal Alberto Nisman: inmediatamente los principales medios y buena parte de la oposición lo acusó de “instigar” o “amenazar” a quien llevó adelante la acusación contra la ex presidenta.

Esta mañana, el propio presidente salió al cruce de las versiones: “Hubo una tergiversación de lo que dije. El nombre de Nisman no lo introduje yo sino los que hicieron la pregunta“, subrayó.

“En la entrevista me dijeron si yo no temía que le pasara a Luciani lo mismo que a Nisman. Entonces como la pregunta hablaba de Nisman particularmente dije lo que creo. Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal Luciani) Ahora, si la pregunta hubiera sido por la seguridad de los fiscales, yo hubiera respondido que en mi gobierno no amenazamos ni perseguimos a fiscales ni jueces. Por lo tanto, nadie debe sentirse en riesgo“, explicó luego.

Y remató: “Hubo una tergiversación. En la frase aislada dije eso. Aparece el nombre de Nisman porque fue la pregunta. Me sorprendió esa pregunta porque pensé: ‘qué tiene que ver’. Yo no tengo ningún temor de que pueda pasar eso. El gobierno no opera sobre jueces y fiscales”.

