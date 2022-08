El clima sigue caldeado en la política nacional y precisamente en su epicentro, la Ciudad de Buenos Aires: el jefe de gobierno porteño anunció esta mañana que no acatará el fallo del juez Roberto Gallardo que le ordenó correr a la Policía de la Ciudad de la custodia del edificio en el que vive Cristina Fernández de Kirchner.

Horacio Rodríguez Larreta lo confirmó en un acto que compartió con su jefe de gabinete, Felipe Miguel, y su ministro de seguridad, Marcelo D’Alessandro: “Ayer vimos como un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, nos ordena liberar la calle, que no nos ocupemos más de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional. Nadie nos puede obligar a no cumplir con nuestras obligaciones“.

“Apelamos el fallo y recusamos al juez porque no vamos a eludir nuestras obligaciones. No lo vamos a hacer porque tenemos una responsabilidad para con quienes viven, trabajan o visitan la Ciudad y tenemos la autonomía que nos garantiza la Constitución Nacional”, prosiguió.

EN VIVO | Desde el Instituto Superior de Seguridad Pública. https://t.co/XiTlXfanE7 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 30, 2022

Y agregó: “Nosotros siempre lo dejamos claro: la violencia es el límite, y nunca se la combate con más violencia. El kirchnerismo incita a esto, por eso tenemos que tener paciencia y templanza para aislar a los violentos, y mostrarles que no es el camino”.

Y concluyó hablándole directamente a Cristina Fernández de Kirchner: “A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y la violencia. Los argentinos necesitamos vivir unidos y en paz. Sus declaraciones son solamente una distracción que no está alineada con las prioridades de los argentinos. Señora vicepresidenta, está a la vista el modelo que yo defiendo y el que usted defiende. Es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta y las agresiones, es la defensa de la república contra los atropellos a las instituciones. Es hora, de una vez por todas, de que deje de ocuparse de resolver sus temas personales y se ocupe de trazar un rumbo para sacarnos a los argentinos de esta situación terrible. Para eso fue votada. No vamos a entrar en sus provocaciones, siempre vamos a estar del lado de la paz”.

