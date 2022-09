Durante el día lunes empezó a correr el rumor de que en la Casa Rosada se estaba pensando en algún tipo de normativa para legislar los llamados “discursos de odio”, algunos legisladores deslizaron a la prensa que estaban “estudiando” la posibilidad de implementar algo por el estilo y la oposición rápidamente se hizo eco de todo esto.

Esta mañana, la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, afirmó que la administración de Alberto Fernández no evalúa impulsar una ley para penar los “discursos de odio” ni nada por el estilo: “Lo que hay que hacer es cumplir con la legislación vigente y poner en debate de qué estamos hablando cuando hablamos de discursos de odio. No hay ningún proyecto que se esté analizando en este sentido“.

“No es que no se puede debatir, discutir, o que no se puede investigar o denunciar; hay límites que se cruzan y algunos medios que lo cruzan muy seguido. Discurso de odio no es solamente que parece que lo dice con odio, son también informaciones falsas que crean un clima, que hacen que la gente en vez de vivir feliz, en armonía… odie”, agregó en diálogo con El Destape Radio.

Por último, se refirió especialmente a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y sus dichos tras el ataque a Cristina Fernández de Kirchner: “Decidió dirigirse a un grupo muy fanático de la sociedad, y eso la lleva a salir de la regla más elemental de la democracia, que si hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta, y si sos presidenta de un partido político de la oposición, tenés que repudiarlo, no hay otra. Ahí tenés un problema“.

