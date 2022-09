El intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa en el centro de la agenda pública y sigue conmocionando a la opinión pública: los investigadores están revelando más datos sobre lo sucedido e intentando desentrañar el “mapa” del grupo que ideó el ataque.

“Lo que sucedió tiene que ser el punto culminante del odio que se desata en el país“, señaló de manera tajante Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con FM “Futurock”.

“Cuando aparecen las amenazas a Macri me salió escribirle y llamarlo pero no me contestó. Lo mismo hice con Patricia Bullrich y ella sí me respondió, me dijo que le iba a transmitir el mensaje a Macri”, agregó luego sobre lo sucedido durante los últimos días.

“Es indispensable el diálogo pero sobre todo que no sean diálogos para las fotos. Yo creo que pondría a los dueños de los medios mas importantes a conversar con la política. El comportamiento mediático de la oposición no es proporcional al político, en el parlamento están de acuerdo, en los medios es un ‘Sí, pero…’. Me encantaría que Magnetto hablara por teléfono con Cristina para manifestarle el repudio al atentado que vivió“, concluyó.

