El ex presidente y líder de Juntos por el Cambio habló en las últimas horas sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, negó que se haya tratado de algo planeado políticamente y apuntó contra el gobierno nacional por la actitud que tomó tras el hecho.

“Fue algo individual, de un grupito de loquitos, no estuvo orquestado políticamente. Cuando llegó el grotesco de la sobreactuación, me causó rechazo“, aseveró Mauricio Macri en diálogo con LN+.

En esta misma tónica, desestimó un encuentro con algún referente del Frente de Todos: “El populismo es la destrucción del valor de la palabra. Todos sufrimos la falta de diálogo desde que el kirchnerismo gobierna. Para que se de un encuentro tiene que existir la honestidad“.

Y, sobre un posible encuentro con la actual vicepresidenta, remató: “Escucho esas ideas y creo que son expresiones de deseo sin valor. Nosotros vamos a salir adelante cuando nuestros jueces actúen con independencia. Un café de cortesía no me parece el fin del mundo. Si me llama le contestaría el llamado telefónico, pero no entiendo en base a qué. No quiero generar expectativas. Las veces que hemos hablado han sido frustrantes”.

