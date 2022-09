Este jueves los principales gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires están de paro luego de que el gobierno porteño anunciara que las “Jornadas EMI” se empezarían a implementar los días sábados.

“Estamos siendo hostigados e intentando ser disciplinados por una política marketinera que lo único que busca es posicionar a Larreta en su carrera presidencial utilizando la educación como un slogan de campaña sin efectivamente dar una sola respuesta a las cosas que pasan adentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Paula Galigniana, secretaria de comunicación de UTE, en diálogo con AM 910.

“Primero, nos están pidiendo que vayamos a trabajar un día sábado, que vayamos a hacer nuestras capacitaciones, nuestros espacios de mejora institucional un día sábado para recuperar un feriado que tuvo características que no hace falta que yo amplíe demasiado. Un feriado al que el gobierno minimiza y pone en las mismas condiciones como si hubiera sido un día no laborable por condiciones climáticas, cuando se trató del intento de asesinato de la vicepresidenta. Rodríguez Larreta pretende que nosotros trabajemos un sábado. Las condiciones de trabajo no dicen eso“, explicó.

Y añadió: “Se anuncian cosas en el aire, no está escrito en ningún lado cuáles van a ser las condiciones de todo esto. No se informó de cuánto tiempo van a ser las jornadas y cuánto efectivamente se va a pagar. No estoy de acuerdo con que no se respeten las condiciones de trabajo. Más días de clase no es más educación”.

“Como los maestros somos los que sabemos, estaría buenísimo que Larreta y Acuña nos escuchen. No somos convocados, somos informados de todas y cada una de las medidas por los medios de comunicación. Por eso vamos a seguir resistiendo y exigiendo las condiciones de trabajo y de enseñar y aprender que necesitan las escuelas. Y vamos a ser exigiéndole al Gobierno de la Ciudad que deje de hacer política con nuestro trabajo, con los chicos y con la educación, y que se siente con los trabajadores, con los padres y con los estudiantes”, subrayó luego la gremialista.

Y remató: “Son muchísimos más los días de clase que se pierden por falta de vacantes o por cuestiones edilicias defectuosas que por un conflicto gremial. Es el Gobierno de la Ciudad el que desinvierte en educación, el que deja a 55 mil chicos sin vacantes dentro de las escuelas, el que no arregla los edificios y no garantiza la cantidad de docentes. Se necesitan más docentes, no más horas. Si solamente fuera por los paros docentes, no estaríamos hablando de ningún problema”.

