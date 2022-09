El estado de los hospitales públicos no suele ser el mejor y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires se encargó en el último tiempo en relevar el funcionamiento de un área clave: los Servicios de Guardia de Hospitales de Alta Complejidad.



Entre otras cosas, se observó que en los servicios de guardia de los Hospitales Fernández, Argerich, Santojanni y Durand “existe sobrecarga laboral para el personal de enfermería sumada a la falta de mantenimiento en las áreas de descanso para profesionales“:

En esta misma línea, detectaron “falta de protocolos de atención o guías clínicas por lo que surge dificultad para sistematizar datos imprescindibles para el diseño de política pública” y, en relación al equipamiento (p.e. transductores, ecógrafos y electrocardiógrafos), “se encontraron demoras en la reparación de equipamiento electrónico generando problemas y demoras en el diagnóstico de enfermedades de las y los pacientes”.

Por otra parte, se desprende del informe “la falta de personal administrativo, que, en cualquier sector, pero primordialmente en el servicio de guardia, es la primera línea de atención y recepción de las y los pacientes, también responsables de las tareas de archivo, comunicación y estadísticas”. También señalaron la escasa dotación de computadoras en áreas médicas, que hace muy difícil la sistematización de datos de la atención médica.

“En particular, en el Hospital Fernández existe la necesidad de ampliación de la dotación y especialización de las y los profesionales en general, y de médicas y médicos clínicos en particular. A lo que se suma la carencia de consultorio específico para tratar a pacientes con problemas de salud mental. En el Hospital Argerich falta estructura para el sector administrativo que funciona en la guardia del hospital. El Hospital Santojanni no cuenta con ecógrafo propio, ya que se encuentra roto hace tiempo y no se ha enviado a reparación. También existe un subregistro de prestaciones médicas por problemas con el empadronamiento y registro de pacientes en recepción. El Hospital Durand no cuenta en toda el área de guardia con ventilación forzada ni con acondicionadores de aire con filtros HEPA, y las salas de observación de pacientes se encuentran en gran deterioro”, remataron.

Fuente: Nueva Ciudad

