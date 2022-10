Las cosas no están para nada bien dentro del Frente de Todos: el diputado oficialista y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) cuestionó abiertamente al presidente Alberto Fernández por no haber consultado con el sindicalismo la designación de Kelly Olmos, la nueva titular del Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Es una historia que se repite. Al principio me preocupaba, me movilizaba, ahora, la verdad, me parece que hay que poner la energía en otro lado. Estamos convocando al 17 de octubre, vamos a volver a movilizar a los trabajadores en noviembre… Vamos a hacer las cosas pensando en fortalecer el gobierno, pero no lo vamos a hacer hablando con el Presidente“, aseveró el legislador y gremialista en diálogo con FM Futurock.

“Alberto Fernández cuando toma determinaciones va y viene, muchas veces quedamos en que se podían hablar las cosas, pero de pronto todo cae en un saco roto y se vuelven a producir estos hechos inconsultos. Me parece que no hay que perder tiempo ya con estos temas. Si de pronto se reiteran este tipo de situaciones, evidentemente no tiene sentido seguir intentando que haya otro tipo de actitud“, subrayó.

Respecto de la gestión anterior, se mostró crítico con el rumbo trazado hasta ahora: “Moroni fue una especie de administrador del equilibrio entre empresarios y trabajadores, una cosa neutra que no coincide con lo que debe ser un trabajo de un Ministro de Trabajo de un gobierno popular“.

Y remató: “Hay que retomar una agenda que ponga el ojo en poner dinero en el bolsillo de la gente a través una suma fija, de la universalización de asignaciones familiares, de la redefinición del piso del Impuesto a las Ganancias. Medidas que tiendan a distribuir la riqueza son imprescindibles“.

