Luego de que en las últimas semanas los trabajadores de Neumáticos, los de Camioneros, los controladores aéreos y los que se ocupan del abastecimiento de garrafas decidieran subir el tono de las protestas y bloquear las plantas de producción o las empresas para conseguir mejores aumentos salariales, el gobierno nacional salió a marcar la cancha.

Kelly Olmos, reemplazante de Claudio Moroni al frente del Ministerio de Trabajo de la Nación y con una relación tirante con los gremios, señaló que su cartera busca “apoyar que el acuerdo recupere capacidad adquisitiva y que se pueda también ganar algún punto“.

Sin embargo, en diálogo con El Destape, cuestionó de plano los bloqueos: “Me parece que el bloqueo es una instancia que resulta violenta y que no puede ser algo ordinario“.

En esta línea, prefirió no meterse de lleno en si le parece bien o no que algunas paritarias cierren al 120% o 130% pero opinó: “Uno no puede decir si es justo o no porque todo a lo que puede acceder un trabajador se lo merece y más también. Dada la heterogeneidad, hay sectores que avanzan sobre la dinámica inflacionaria tienen que entender que no es solidario con los que quedan atrás“.

“Hay que encuadrar todo en una posibilidad en las que los trabajadores puedan recuperar derechos y tener una vida digna, pero en un marco en donde el bienestar general esté presente. Todos tenemos que ser responsables de cual es la construcción que estamos haciendo”, agregó.

Por último, la flamante funcionaria habló sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo: “Tiene que ser en noviembre, dentro de la primera quincena, cuando tiene que convocarse al Consejo del Salario Mínimo, y deberá incrementarse“.

Tras recordar que la última actualización del monto del Salario Mínimo Vital y Móvil se ubicó en $54.550, sentenció: “La posición del Ministerio de Trabajo está con los trabajadores y el salario mínimo impacta de sobremanera en los más postergados, en los trabajadores informales. Pero acá lo más importante es quebrar la inflación porque sino los trabajadores siempre van a perder“.

