No todas las fechas son iguales, algunas pasan de largo y otras calan hondo: a pocos días para que se cumplan 5 años del hundimiento del ARA San Juan, familiares de las víctimas refuerzan su pedido para que el 15 de noviembre sea declarado feriado.

¿La intención? Un recordatorio en el calendario en honor a los 44 tripulantes que fallecieron dentro del submarino, un recordatorio contra la impunidad y la desidia, un recordatorio de que aún es necesario que se haga justicia.

“Reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea feriado nacional, para que ese día, argentinos y argentinas, nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega“, señaló Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas muertos bajo el agua.

“Cada día es más difícil, pero ciertas fechas se vuelven más duras. Yo no pude hacer el duelo, es muy difícil cuando no tenés certeza de nada, no tenés respuestas, no tenés apoyo y contención. Si encima te atacan y persiguen, te espían y maltratan, es todavía más complicado“, remató.

