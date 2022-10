A pesar de que el presidente Alberto Fernández manifestó en las últimas horas su deseo de participar en las Primarias Simultáneas Abiertas y Obligatorias (PASO) del próximo año, hay varios sectores del arco político que ven con buenos ojos que no se hagan e ir directamente a las urnas para elegir cargos públicos.

“La discusión es pública, el 100% de los gobernadores se manifestó a favor de que no haya cuatro elecciones en el año“, señaló en este sentido Eduardo “Wado” de Pedro en diálogo con El Destape.

“Eso manifiesta la mayoría de los gobernadores e intendentes, que quieren convencerlo al presidente de la idea que tienen ellos. La gente está para votar, pero las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada fuerza política“, agregó.

En un contexto de alta inflación y crisis económica, el titular del Ministerio del Interior ponderó lo hecho por el “Frente de Todos” en el gobierno aunque con algunas salvedades: “Había un compromiso de fortalecer el poder adquisitivo”, pero eso no se cumplió“.

Y explicó: “Ese compromiso nuestro hoy nos da un poquito de bronca… los que organizamos el ‘Frente de Todos ‘y pensamos la elección de 2017 tenemos bronca, no estamos conformes con el resultado. Hay que poner más, esforzarse más, conseguir el resultado de la forma que sea. La batalla del poder adquisitivo no la estamos ganando y la queremos ganar. Hay que cumplir la palabra y hacer un esfuerzo mucho mayor. La gente tiene que tener mas plata que lo que la inflación le saca“.

Por último, se refirió a la posibilidad de ser candidato a presidente, tal como lo deslizó Máximo Kirchner: “Participo de un espacio que no está pensando en cuestiones personales. No somos casta, vinimos a la política a transformar la realidad, el que piensa en términos personales es un individualista. Yo voy a hacer lo que me digan mis compañeros, voy a hacer lo que el peronismo necesite. Siempre quiero menos, no quiero más. Las peleas personales uno las ve en ‘Cambiemos’, que la pelea es por quién maneja el poder. Si hay una enseñanza de Néstor Kirchner que me fascina es la de estar todos los días dispuesto a irte del poder“.

