La muerte de 194 personas en 2004 y la conmoción social que causó la “Tragedia de Cromañón” no garantizaron que las cosas sean “fáciles” para los familiares y sobrevivientes que quisieron que el lugar se convierta en un espacio de memoria.

Después de 17 años de lucha, finalmente se logró aprobar en el Senado de la Nación la ley de expropiación del lugar: la norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra durante una sesión especial para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche República Cromañón para destinarlo “a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004”.



La iniciativa de reparación estuvo frenada desde 2005 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de apoyo del oficialismo porteño. Recién logró destrabarse este año a partir del proyecto presentado por un conjunto de organizaciones de familiares y sobrevivientes en el Congreso de la Nación y que contó con el apoyo necesario de los distintos espacios.

“La expropiación es la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria. Este es un momento histórico para el conjunto de la sociedad, representada por senadores y senadoras, que tienen la oportunidad de saldar una deuda con una generación entera. En definitiva, una deuda con la sociedad toda”, destacaron los familiares y los sobrevivientes a través de un documento.

“Todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la importancia de que no se olvide lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 y para que nunca más se repita“, remataron las organizaciones Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

