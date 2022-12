El clima venía caldeado pero terminó de estallar hace algunos días atrás cuando Victoria Tolosa Paz, titular del Ministerio de Desarrollo Social, pidió información bancaria sobre los beneficiarios del ‘Potenciar Trabajo’ con el objetivo manifiesto de excluir de la nómina a los que “presentan incompatibilidades”.

No obstante esto, desde los movimientos sociales no dudan en las intenciones que esconde dicho pedido del gobierno nacional: ajustar y recortar lo más posible los beneficiarios.

“Me da bronca que violen el secreto fiscal de los de abajo, pero no de los de arriba. No puede ser que se haga todo lo contrario a lo que anuncian”, aseveró Juan Carlos Alderete en diálogo con AM730.

En esta línea, el diputado nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) señaló: “El ministerio podría haber optado por pagar el ‘Potenciar Trabajo’ en diciembre y hacer, luego, una investigación sobre los 50 vivos que no deberían estar en el programa”.

“Vamos a salir a la calle, nos vamos a instalar. ¿Están buscando que diciembre explote? ¿Que el Frente de Todos explote? Estamos pensando en salir del Frente. Yo quiero el espacio popular y seguimos luchando por la unidad en el Frente de Todos. Es la herramienta para seguir conquistando derechos”, apuntó luego.

Y remató: “La interna está en que quieren hacer de ese listado, con 200 mil planes que no van a cobrar. No estamos hablando de los 3 mil que dice la ministra. ¿Quién se hace cargo de esta decisión de que más de 200 mil beneficiarios no van a a cobrar el plan porque tienen una motito de 50 cilindradas?“.

