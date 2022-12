“La medida constituye una enorme maldad. El gobierno está mintiendo para contarle las costillas a los más pobres y hacer un ajuste. Ni los más chupamedias de los movimientos populares van a aceptar una cosas así, porque no hay una posibilidad de que le toquen un centavo a ningún compañero con esos argumentos”, disparó esta mañana Juan Grabois en diálogo con FM Futurock.

“Me surgen más preguntas sobre la psicología de esta gente; si se dejan correr por el poder real o si inconscientemente son medio chetulis y tienen una tirria con los pobres”, señaló luego con ironía.

“Tolosa Paz tiene una mirada muy cruel sobre el tema. Para la ministra, donde había un derecho, ahora hay una necesidad. Parece que la gente que gana un sueldo mínimo y recibe un salario complementario, gana mucho. Entonces hay que sacarle la mitad de lo que gana. Mirá qué buena idea tuvo la ministra. Es decir, al que había salido de la pobreza, vamos a devolverlo a la pobreza, con el argumento canalla de que hay otra gente que lo necesita más. Entonces se lo vamos a sacar al que logró desarrollar el emprendimiento productivo, que es estable y que funciona, para dárselo a otro que está peor”, continuó.

Y remató: “¿Pero por qué no me dejás de joder? ¿Por qué no te bajas el sueldo vos? ¿Por qué no vas a buscar a los evasores, a los que fugaron capitales? ¿Por qué no vas a buscar la renta extraordinaria? Con todo lo que nos chamuyaron. ¿Le van a ajustar en el medio del Mundial y a fines de diciembre a los más pobres de la Argentina? Muchachos, muchachas, no va. Y menos que me lo estén diciendo desde Puerto Madero”.

