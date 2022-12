El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) declaró a Cristina Fernández de Kirchner culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitó a perpetuidad para ocupar cargos públicos tras fallar en la “Causa Vialidad”, que investigó la obra pública de la Provincia de Santa Cruz.

“Mafia judicial, ésto es lo que hoy me condenó”, afirmó sin medias tintas la actual vicepresidenta, en una clara alusión a la filtración de chats entre jueces federales, el jefe de los fiscales porteños, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, un ex SIDE y ejecutivos del principal grupo de medios del país.

“Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta“, subrayó con dureza la ex presidenta.

“¿A mí administración fraudulenta? Y los amarillos que nos endeudaron en 45 mil millones de dólares se pasean orondos en aviones de Clarín. No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros y les van a poder dar la orden a sus esbirros para que me metan presa. Pero mascota de usted, jamás“, agregó luego.

Y remató: “Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución. Es una condena que tiene su origen en un sistema que yo ingenuamente llamé lawfare; ahora he rescatado el concepto de Partido Judicial. Esto no es lawfare ni Partido Judicial: esto es un Estado paralelo y mafia. (…) Los que están en peligro de extinción son los jueces que actúan según la ley y la Constitución. Esto es el Poder Judicial en la Argentina: una articulación con los grandes medios, con las grandes empresas“.

💬 Cristina Fernández de Kirchner: “Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico”

Comentarios

comentarios