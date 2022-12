Mauricio Macri no está en Qatar en calidad de ex presidente de Argentina ni nada por el estilo sino como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, cargo que ostenta desde que dejó la Casa Rosada.

Desde allí, el ex mandatario siguió todos los partidos del combinado “albiceleste” y recién este lunes, en diálogo con Radio Rivadavia, se refirió a los chistes que circulan por las redes sociales de que es “mufa”: “No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando las agresiones, desde 2003, hace 20 años, estoy curtido y esto lo hacen con todo aquel que piense distinto; eso es lo grave”.

En este contexto, y consultado sobre el partido ante Croacia por la semifinal de la Copa del Mundo, señaló: “Es durísimo, para mi el mejor equipo del mundial, no tienen ni a Messi ni a Mbappé, pero todos juegan, no la regalan nunca, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros o como le pasó a Brasil”.

Por último, subrayó que “el gobierno no tiene nada que ver” con los méritos de la Selección Argentina y pronosticó que hay altas chances de que se juegue pronto la máxima cita del fútbol mundial en estas tierras: “Tenemos muchas chances de hacer el Mundial 2030. Empezando por el hecho histórico de cumplir 100 años del primer Mundial en Uruguay”.

Comentarios

comentarios