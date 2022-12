Alberto Fernández, los funcionarios que le son cercanos y los gobernadores peronistas, se reunieron ayer por la tarde para estudiar y desarrollar los argumentos jurídicos con los que buscaron justificar la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, a través de una medida cautelar y sin expedirse de fondo, le dio la derecha al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la pelea por los fondos de coparticipación.

A través de un comunicado, los máximos referentes del gobierno nacional informaron que, como el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para entregarle los fondos correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, el presidente decidió “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.

📸 Los gobernadores, reunidos con el presidente por el tema de la coparticipación

Más tarde, en un diálogo televisivo, el propio Alberto Fernández respaldó la postura tomada: “La Corte ha dictado un fallo muy singular, que es de imposible cumplimiento. Carece de fundamentación de muchas cosas. Por ejemplo, dispone que el gobierno se abstenga de aplicar la ley que decide cómo tenemos que pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el costo que representa el traspaso de la policía”.

“La verdad es que los miembros del tribunal no han explicado absolutamente nada. Si se suspende la aplicación de esa ley, habría que hacer venir toda la policía nuevamente a la Nación. Dispone que le tenemos que entregar el 2,95% en concepto de coparticipación. ¿Por qué es ese porcentaje? No lo entendemos, porque no hay ni un solo cálculo de cómo se llega a eso. Y este dinero no está en el Presupuesto Nacional que no fue aprobado para que el gobierno le envíe 2,95% a la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.

Por último, al ser consultado sobre si el máximo tribunal “le quiere financiar la campaña a Rodríguez Larreta”, el mandatario respondió: “No sé si es ese el objetivo, no sé si está en su ánimo, pero lo va a lograr“.

