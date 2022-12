“¿Mucho cargo, no? Me parece que la discusión política del país es menos cargo y más austeridad“, disparó la titular del PRO, Patricia Bullrich, en relación con los últimos nombramientos realizados por Horacio Rodríguez Larreta en su gabinete.

“Lo que tenemos que discutir es no incorporar más gente porque le doy un cargo, sino ser capaces de convencer a la gente que Argentina tiene que tener un Estado más razonable”, aseveró en diálogo con Todo Noticias.

“Esta estrategia parte de una mirada tradicional, cuando la estrategia de la Argentina es el cambio profundo. No se llega a 2023 sumando cargos, sino convenciendo en el tipo de cambio fuerte y contundente que tenemos que hacer“, subrayó luego.

Y remató: “Cambio profundo es el coraje que le vamos a poner en cada paso que demos como lo venimos haciendo en contra de lo que puede ser esta Argentina populista, de pobreza, destrucción de valor, de trabajo. Ese tipo de cosas no me interesan. No es la manera que considero que hay que sumar. No es teniendo más cargos, sino llegando mucho más a la sociedad”.

