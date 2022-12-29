🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE DESPEJADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 14º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 28º.

🗓 viernes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 34º.

🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A CIELO ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA EN LOS 31º.

🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO, CON PROBABILIDAD DE CHAPARRONES y lluvias POR LA NOCHE. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.

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