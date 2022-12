El bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos anunció en las últimas horas que presentará una denuncia penal después de que se conociera una filtración de chats entre el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

“Estamos frente la absoluta evidencia que este caos institucional al que han sometido a las instituciones de nuestro país en los últimos tiempos tiene nombre y apellido: Horacio Rosatti”, dijeron desde el bloque oficialista a través de un comunicado.

En los intercambios se ve cómo el actual ministro de Horacio Rodríguez Larreta recibe anticipos de movimientos judiciales y asesoramientos por parte de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente supremo. Por otro lado, otros chats exhiben cómo el propio D’Alessandro habla de licitaciones y de sobres con miles de dólares con uno de los empresarios que son parte del negocio de las grúas y de los estacionamientos, uno de los mayores escándalos en los que se vio envuelto este año el gobierno porteño y que suscitó la suspensión de la concesión del servicio.

En este mismo marco, legisladores porteños del Frente de Todos pidieron la renuncia inmediata de Marcelo D’Alessandro: “Más allá de las acciones legales, no puede permanecer un minuto más al frente, ni más ni menos, que del Ministerio de Justicia y la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué autoridad puede hacerse cargo de la Policía de la Ciudad?”.

En diálogo con AM750, la diputada Claudia Neira remató: “La idea de que el origen de estos chats son ilegales no puede ser un argumento para no pedirle la renuncia. Larreta no puede fingir demencia. Que Larreta diga que no escucha, es imposible. Uno no se puede olvidar de lo que escucha ahora, en vivo y en directo, sobre la discusión de sobres, de dólares, de coimas en un tema que veníamos siguiendo muy de cerca”.

Comentarios

comentarios