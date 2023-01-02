🗓 lunes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 30º.

🗓 martes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A CIELO ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA EN LOS 31º.

🗓 miércoles: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A despejado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 30º.

🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE DESPEJADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 32º.

Comentarios

comentarios

Artículo relacionadosMás del autor

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.