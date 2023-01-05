🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE DESPEJADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 32º.
🗓 vierneS: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 32º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A CIELO ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA EN LOS 33º.
🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 22º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 32º.
Para comentar debe estar registrado.