🗓 martes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A CIELO ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 22º Y LA MÁXIMA EN LOS 35º.
🗓 miércoles: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A nublado con probabilidad de lluvias por la noche. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 32º.
🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE DESPEJADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 30º.
🗓 viernes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 32º.
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