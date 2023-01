“Argentina, 1985” se llevó la estatuilla en la categoría de “Mejor película extranjera” en la 80° edición de la ceremonia anual de los Golden Globes, la cual premia lo mejor del cine y de la televisión de los Estados Unidos.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood eligió al film dirigido por Santiago Mitre y está protagonizado por actores de renombre como Ricardo Darín y Peter Lanzani.

En la nominación, compitió y ganó contra contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

“Estoy muy feliz de estar acá. Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín y a todos los que lucharon por la democracia en Argentina“, aseveró el director Santiago Mitre al recibir el premio.

“Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”, remató Ricardo Darín.

