🗓 viernes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 32º.

🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 22º Y LA MÁXIMA EN LOS 33º.

🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE DESPEJADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 22º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 33º.

🗓 lunes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A despejado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 22º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 33º.

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