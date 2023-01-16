🗓 lunes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 24º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 36º.

🗓 martes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 25º Y LA MÁXIMA EN LOS 35º.

🗓 miércoles: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE DESPEJADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 31º.

🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A despejado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 31º.

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