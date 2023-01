Desde hace más de una semana el clima no le da tregua a la Ciudad de Buenos Aires: aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no estableció una alerta amarilla o naranja, las altas temperaturas no ceden de día ni de noche y el alivio no parece estar cerca.

Ante esta situación que se replica en buena parte del país, el Ministerio de Salud de la Nación estableció una serie de recomendaciones para cuidarse del calor: consumir mucho líquido, como mínimo 2 litros, en especial agua fresca y de fuente confiable durante todo el día, aun si no se tiene sed.

Otro de los consejos es comer liviano, preferentemente frutas y verduras; la reducción de la exigencia en la actividad física acostumbrada y usar ropa ligera, holgada, de colores claros. Si se está expuesto al sol, de ser posible se debe llevar sombrero y anteojos oscuros.

Por último, ante la aparición de los síntomas de un golpe de calor, indicaron que el objetivo prioritario es intentar bajar la temperatura corporal a 37º. Para ello es necesario:

Trasladar al afectado a la sombra , a un lugar fresco y tranquilo. Hacer que mantenga la cabeza un poco alta .

, a un lugar fresco y tranquilo. Hacer que mantenga la . Intentar refrescarlo mojándole la ropa , aplicarle hielo en la cabeza , darle de beber agua fresca o un poco salada.

, aplicarle , darle de o un poco salada. Solicitar ayuda médica .

. No consumir medicamentos antifebriles.

