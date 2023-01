El gobierno nacional suspendió en los últimos días a 154.000 titulares del Potenciar Trabajo que no validaron su identidad por internet, tal como lo anunció la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz: es el mayor recorte en el programa desde su asunción.

Según se informó a la prensa, los suspendidos tendrán un mes para presentar reclamos durante el que cobrarán la mitad del plan. Si terminado ese plazo continúan sin validar sus datos, serán dados de baja de manera definitiva.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y referente de la “Unidad Piquetera”, advirtió por estas horas que es “inevitable” un nuevo plan de lucha y movilizaciones: “Estas bajas no tienen que ver con ningún problema que tengan las personas que hayan ingresado al programa, tienen que ver con gente que no pudo ingresar a Internet. En un país como este, en el que en muchos lugares la gente no tiene luz, ¿le van a dar de baja a una persona, le van a descontar? Es una barbaridad, es de una insensibilidad total“.

“Es gente que no pudo ingresar al sistema. No hay ninguna denuncia contra ninguno de ellos por estar mal incluido. Lo que sucede es que la ministra armó un sistema de validación de datos que usted tenía que ingresar a Internet, tenía que mostrar su rostro para que el celular le reconozca el rostro. Todo eso hay gente que no lo puede hacer. Y hay gente que lo necesita para comer, para pagar un alquiler“, remató en diálogo con Radio La Red.

