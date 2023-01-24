🗓 martes: CIELO parcialmente nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA EN LOS 33º.
🗓 miércoles: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE DESPEJADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 24º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 32º.
🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 24º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 31º.
🗓 viernes: CIELO NUBLADO con probabilidad de tormentas aisladas A algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 29º.
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