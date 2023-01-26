🗓 jueves: CIELO nublado con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 24º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 31º.
🗓 viernes: CIELO NUBLADO con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 29º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 30º.
🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 31º.