Alberto Fernández habló este lunes y, entre otros temas, hizo referencia al plan antiinflacionario impulsado en conjunto con el Ministerio de Economía: “Estamos enfocados en llevar adelante una acción clara que tiene que comprometernos a todos para que los precios empiecen a controlarse“.

“Nosotros tenemos que seguir luchando con el tema de la inflación de forma permanente. Le pido a los argentinos que recuerden mi compromiso de campaña. Decía que esto no se resuelve de un día para el otro“, aseveró en diálogo con Urbana Play.

“Después de alguien que deja 54 puntos de la inflación, bajarla va a exigir mucho esfuerzo. En el medio se desató la guerra en Ucrania. En otros países las multiplicó por ocho la inflación. Pelear contra eso es una cosa muy compleja“, se excusó el mandatario.

Por último, explicó por qué considera a la “inflación autoconstruida” como una de las causas del problema: “Me preguntaron cómo veía el problema de la inflación y si la causa era el gasto público. Yo expliqué que hay múltiples causas. El déficit es una de las casas. Emitir dinero es otra de las causas. En Argentina hay una tercera causa, que es la inflación autoconstruida, que hace que muchos pequeños formadores de precios que ante la posibilidad de que se alteren las reglas, aumentan los precios”.

Respecto a lo estrictamente político, el presidente se metió de lleno en las próximas elecciones: Convocamos a una mesa para desarrollar la estrategia electoral que se viene. Calculo que será la semana que viene. La idea es que participemos todos los que estamos en el Frente de Todos“.

Y en un claro pedido para que haya internas abiertas, expresó: “Yo tengo mi forma de ver las cosas. Hay compañeros que tiene otra manera. Dejemos que la gente opine. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a que la gente opine? Yo lo que más quiero es profundizar la democracia”.

“A mí nadie me dijo que no puede ser candidato. No es mi mayor problema. Mi problema es que los canallas que destruyeron la Argentina no vuelvan a gobernar”, remató.

