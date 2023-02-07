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¡El tiempo en Buenos Aires!

🗓 martes: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 35º.

🗓 miércoles: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 24º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 36º.

🗓 jueves: CIELO parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 33º.

🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A mayormente NUBLADO DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 34º.

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