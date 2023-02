El jefe de gobierno porteño dijo presente este lunes por la mañana en la Escuela N°21 de Parque Patricios para encabezar el acto de inauguración del ciclo lectivo 2023: se mostró junto a Soledad Acuña, titular de la cartera educativa y precandidata para sucederla en el sillón de Parque de los Patricios.

“Queremos que en todo el país los chicos cumplan el calendario obligatorio, que terminen la primaria sabiendo leer y escribir bien, que dominen la tecnología, que tengan prácticas en ambientes laborales para vincularse al mundo del trabajo y que tengan docentes motivados, capacitados y bien pagos“, aseveró Horacio Rodríguez Larreta ante los presentes.

En esta línea, ponderó que, a partir del 2023, 13 escuelas de la ciudad pasarán a ser bilingües ya que consideró que “hoy por hoy aprender inglés es fundamental y es mucho más fácil si empiezan a hablar desde chiquitos”.

“Una vez más, la ciudad es el primer distrito en comenzar el ciclo lectivo 2023. Por tercer año consecutivo, los estudiantes van a tener 192 días de clases, doce más que el calendario nacional obligatorio”, señaló luego.

Y remató: “Sin una educación de calidad no hay trabajo, no hay desarrollo y no hay futuro. Algunos chicos me preguntan ‘¿por qué empezamos las clases tan temprano? La educción es la prioridad y este año volvemos a tener un calendario de 192 días. Cada día en la escuela cuenta”.

Comentarios

comentarios