A pesar de que el propio Horacio Rodríguez Larreta dio inicio al ciclo lectivo en el distrito, no todas las escuelas comenzarán con normalidad: los trabajadores nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) de la Ciudad de Buenos Aires realizan este lunes un paro en rechazo a la oferta salarial del gobierno porteño.

Además, los docentes marcharon al mediodía a la Jefatura de Gobierno, ubicada en Uspallata 3150, en el barrio de Parque Patricios, para visibilizar la protesta.

“El acuerdo salarial del gobierno porteño causó mucha bronca en las escuelas ya que la inflación es más alta del ofrecimiento del 60% en seis cuotas, cuya última cuota es recién en diciembre. Parece que los funcionarios del Ministerio de Educación no van al supermercado, no tienen que alquilar ni darle de comer a sus familias”, explicó Mariana Scayola, referente del gremio, en un comunicado.

“El reclamo es del 100% de aumento salarial por cargo para evitar que un docente tenga que trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes, lo que empeora muchísimo la educación, y que se indexe el aumento automáticamente por inflación, con todas las sumas al básico”, agregó.

Y concluyó: “A todo esto se le sumó que muchas escuelas no pudieron abrir por cuestiones edilicias y de mantenimiento, ya que el gobierno no hizo las obras que tenía que hacer durante el verano o no las terminó en tiempo y forma, y que para intentar frenar nuestra lucha quiere que personal no docente cubra los grados”.

