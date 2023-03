En medio de la polémica mediática y ante la cantidad de hechos de violencia que se vienen sucediendo en Rosario en las últimas semanas, el jefe de gobierno porteño decidió referirse al tema como parte de la necesidad de meterse en las discusiones nacionales pensando en las próximas elecciones.

Horacio Rodríguez Larreta rechazó la propuesta de Patricia Bullrich de enviar a las Fuerzas Armadas a Santa Fe: “El Ejército no está preparado para combatir a los narcos, tenés que tener gente entrenada para eso. La Gendarmería está mucho más cerca en el entrenamiento“.

“Lo que sí se puede hacer es estudiar, ver cuántos son, y mandar al Ejército a cubrir las fronteras, que hoy son un colador, y con eso liberás a los gendarmes para fortalecer la pelea contra el narco“, agregó en diálogo con Radio Rivadavia.

En esta línea, aseveró que el problema reside en las cárceles, donde los jefes narcos sostienen el entramado desplegado en el territorio: “En el caso del narco en Rosario, tenés que aislar en cárceles especiales a los capos narcos. No puede ser que las mafias del narco estén manejadas desde las cárceles. Varios de Los Monos están en cana y siguen manejando las mafias desde ahí. Tenés que aislarlos, punto“.

Por último, apuntó contra el presidente Alberto Fernández y su “inacción” ante la situación que allí se vive: “Yo no creo en esto de que los problemas se resuelvan porque uno renuncie o no. Si yo fuera Presidente me hubiera ocupado del tema. Acá el problema es el Presidente, no el ministro. Había otros ministros antes que este, igual no estoy diciendo que este sea bueno, no lo voy a defender. Pero había otros antes y el que los nombra es el Presidente y el que fija las prioridades. Y jamás escuché esto sea una prioridad, no se ve como una prioridad y así estamos. Cada día peor“.

