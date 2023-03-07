🗓 martes: CIELO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 33º.
🗓 miércoles: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 34º.
🗓 jueves: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 24º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 36º.
🗓 viernes: probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana A cielo PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 22º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 30º.