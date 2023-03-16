🗓 jueves: cielo nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones durante la tarde. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 24º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 31º.
🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 23º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 32º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.
🗓 domingo: cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 26º.
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