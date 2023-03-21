🗓 martes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 25º.
🗓 miércoles: cielo parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 27º.
🗓 jueves: CIELO parcialmente nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 27º.
🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 22º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 29º.