🗓 viernes: CIELO parcialmente nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 28º.

🗓 sábado: CIELO ALGO NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 30º.

🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.

🗓 lunes: cielo parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 25º.

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