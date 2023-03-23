🗓 viernes: CIELO parcialmente nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 28º.
🗓 sábado: CIELO ALGO NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 21º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 30º.
🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.
🗓 lunes: cielo parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 25º.
Para comentar debe estar registrado.