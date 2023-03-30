🗓 jueves: cielo parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 24º.

🗓 viernes: CIELO nublado con probabilidad de tormentas durante la madrugada a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 24º.

🗓 sábado: CIELO ALGO NUBLADO A parcialmente NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 14º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 23º.

🗓 domingo: CIELO MAYORMENTE NUBLADO a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 14º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 27º.

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