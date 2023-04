“El problema no es si Cristina conduce o no conduce, yo quiero que conduzca si es elección popular y yo quiero conducir si el pueblo lo quiere“, aseveró en las últimas horas Alberto Fernández al ser consultado sobre los posibles candidatos del oficialismo en las próximas eleccciones en una entrevista con “El Método Rebord”.

“No está en mis planes terminar con el kirchnerismo, porque yo soy kirchnerista. Sería como pegarme un tiro en la cabeza”, aclaró luego el presidente al referirse a quienes lo acusan de ello.

Y sobre si baja o no su candidatura, agregó: “Mi objetivo es mejorar lo que somos, terminar los personalismos. No podemos estar toda la vida dependiendo de la decisión de uno, no podemos y no debemos permitir que eso pase”.

“Toda la discusión sobre mi reelección para mí es un tema secundario. Falta tiempo. Hay actores que pueden aparecer en el escenario y que pueden ser candidatos”, concluyó.

