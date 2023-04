Este lunes a la madrugada, el chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, fue asesinado en la localidad de Virrey del Pino: recibió un disparo en el pecho durante un asalto a bordo de la unidad que conducía y luego de que los dos delincuentes se enfrentaran con un efectivo de la Policía de la Ciudad que viajaba en el colectivo.

“Entramos casi todos juntos acá a la empresa, ninguno de nosotros se merece algo así. Nadie nos cuida. Los ladrones están robando y no hacen nada. Acá salimos de nuestra casa y tenemos que andar mirando si nos roban o no. Tenemos que seguir laburando y salimos con miedo, yo me subo al colectivo y no sé si voy a volver a mi casa“, aseveró uno de sus compañeros ante los medios.

Ante la decisión de los colectiveros de la línea de realizar una medida de fuerza y paralizar el servicio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó a la convocatoria a través de un comunicado en el que remarcó que “la muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes, especialmente en todo el AMBA”.

“La UTA dice basta y anticipa que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector”, señalaron el escrito firmado por su secretario general Roberto Fernández.

En medio de la tristeza y la bronca, la situación se tensó aún más cuando el titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido este mediodía en el corte que realizaban compañeros del colectivero asesinado.

La agresión, que incluyó golpes de puño, patadas y piedrazos, se registró en la intersección de General Paz y Ruta 3, minutos después de que el funcionario llegara al lugar. Tras pedir recurrir al diálogo, el ministro se retiró escoltado por fuerzas policiales.

📸 Sergio Berni, luego de ser agredido por los manifestantes: “No hay nadie que venga a poner la cara, yo estoy acá y me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a solucionar nada”

